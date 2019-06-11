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Россельхозбанк в Иркутске презентовал свои продукты на «Ипотечной субботе»

11 июня 2019

Иркутский филиал Россельхозбанка презентовал посетителям свои продукты на «Ипотечной субботе» и рассказали о преимуществах основных ипотечных программ, таких как ипотека на готовое жилье, ипотечный кредит на участие в долевом строительстве, нецелевой ипотечный кредит, ипотека под залог имеющегося жилья, сообщили 11 июня в пресс-службе банка.

Участники мероприятия в рамках встречи получили консультации кредитных экспертов и менеджеров компании застройщика.

В «Ипотечной субботе» поучаствовали более 40 потенциальных клиентов. Кроме того, на встрече Россельхозбанк наградил победителей конкурсов, организованных застройщиком, призами и сувенирами.

«Ипотечная суббота» – одна из эффективных форм продвижения ипотеки. Такие мероприятия позволяют потенциальному заемщику выбрать жилье из широкого ассортимента, предлагаемого партнером-застройщиком, и здесь же получить консультацию по ипотечному кредитованию в нашем банке», – отметила директор филиала Наталья Баркова.


/ СИА /
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