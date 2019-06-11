Житель Иркутска получил 4 года колонии за мошенничество с недвижимостью на 2,7 млн рублей

52-летний житель Иркутска получил 4 года колонии общего режима за мошенничество с недвижимостью на 2,7 миллиона рублей, сообщалось 10 июня на сайте прокуратуры.

Установлено, что мужчина на участке, который ему сдало в аренду министерство имущественных отношений Приангарья для индивидуального жилищного строительства, без разрешительной документации самовольно под видом индивидуального жилого дома возвёл многоквартирный дом.

«Впоследствии он стал реализовывать жилые помещения гражданам, вводя их в заблуждение о законности строительства указанного объекта капитального строительства», – отмечается в сообщении.

Октябрьский районный суд Иркутска признал мужчину виновным по статье «Хищение денежных средств граждан путем обмана, совершённое в особо крупном размере» УК РФ.