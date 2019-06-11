Специалисты «Ростелекома» Иркутска получили благодарность за поддержку экологических акций

Работники «Ростелекома» в Иркутске в 2019 году получили благодарность за поддержку экологических акций в регионе, сообщили 11 июня в пресс-службе компании.

Сотрудники организации вышли на субботники во всех населенных пунктах Иркутской области, где есть собственные подразделения компании, поучаствовали в посадках зелёных аллей и рощ в Иркутске: на острове Конный вместе с корпоративными волонтёрами других предприятий высаживали рябины и сирени в рамках акции «17 деревьев весны».

«В благодарности отмечены инициатива, активное участие в общегородском субботнике коллектива «Ростелекома»: «Ваш добросовестный труд, ответственность, целеустремленность послужили на благо родного города», – говорится в сообщении.

Главный специалист управления экологии администрации Иркутска Валентина Сафонова отметила, что «Ростелеком» традиционно участвует в экологических мероприятиях в областном центре Приангарья.

Кроме того, «Ростелеком» ежегодно инвестирует в проекты, направленные на улучшение состояния окружающей среды.

«Свой личный вклад вносят непосредственно наши сотрудники, – подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Для нас важно развивать экологическую культуру в обществе, поэтому мы участвуем в инициативах по санитарной очистке и озеленению Иркутска и других территорий области, чтобы детям и внукам достался чистый дом».

Юрий Тиман также отметил цифровые сервисы компании, подключая которые клиенты улучшают экологическую обстановку. Например, переход на доставку счетов в электронном виде позволяет отказаться от использования бумаги, тем самым от вырубки сберегаются гектары леса.