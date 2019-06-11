Власти потратили около 1,5 млн рублей на оснащение ФАПов в Черемховском районе новым оборудованием

Власти Иркутской области потратили около 1,5 миллиона рублей на оснащение новых фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Зерновое и Новогромово Черемховского района новым медицинским оборудованием, сообщала 11 июня пресс-служба правительства Приангарья.

По информации в сообщении, ФАП села Зерновое обеспечивает медицинской помощью 707 человек, села Новогромово – 897 пациентов.

Организации оказывают первичную медико-санитарную помощь жителям. Также ведётся приём детей и взрослых, проводятся диспансеризация и профилактические медосмотры выездными врачебными бригадами, осуществляются забор анализов на лабораторные исследования, регистрация ЭКГ, измерение биохимических показателей крови, измерение внутриглазного давления.

«Объекты возведены по типовому проекту из сэндвич-панелей, на ленточном бетонном фундаменте. Общая площадь каждого здания составляет около 128 квадратных метров. Внутри зданий двенадцать помещений общей площадью более ста квадратных метров. Здесь оборудовано автономное электрическое отопление, приточно-вытяжная вентиляция, автономная система канализации и горячего водоснабжения», – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

В настоящее время ФАПы открыты для посетителей.