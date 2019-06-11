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Муниципалитеты Иркутской области закупят спортинвентарь на 25 млн рублей

11 июня 2019

Власти Иркутской области выделили субсидию для муниципалитетов в размере 25 миллионов рублей на покупку спортивных инвентаря и оборудования, сообщили 11 июня в пресс-службе регправительства.

По информации ведомства, финансирование выделят в рамках госпрограммы Приангарья «Развитие физической культуры и спорта». Субсидии предоставят городским округам и муниципальным районам по трём направлениям: «Физическая культура и массовый спорт», «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт».

Как отмечается в сообщении, средства распределят между 42 муниципальными образованиями региона. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям на условиях софинансирования из местных бюджетов. При составлении рейтинга учитывались основные показатели развития физической культуры и спорта на каждой отдельной территории.


/ СИА /
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