БайкалИнвестБанк обеспечил доступ к Google Pay

С 10 июня 2019 года у клиентов АО «БайкалИнвестБанк» появилась возможность оплачивать свои покупки при помощи Android устройств (по технологии Google Pay). Теперь клиенты банка смогут использовать в своих повседневных расходах легкий и безопасный способ оплаты.



Сервис Google Pay стал доступен владельцам карт Mastercard Банка АО «БайкалИнвестБанк», который является участником международной платежной системы под спонсорством РНКО «Платежный Центр». Обслуживание карточного портфеля осуществляется аутсорсинговым процессинговым центром «КартСтандарт» (ГК ЦФТ).



Сервис доступен для всех клиентов этих банков, использующих смартфоны с операционной системой Android версии 4.4 и выше и модулем бесконтактных платежей NFC. Google Pay поддерживается также на смарт-часах, оснащенных бесконтактным NFC-чипом и работающих на Android Wear 2.0. Благодаря новому сервису можно безопасно, просто и удобно оплачивать покупки как в терминалах, где есть возможность совершить операцию по бесконтактной технологии, так и онлайн – в приложениях с поддержкой Google Pay.



Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно скачать приложение Google Pay из магазина приложений Google Play и привязать к нему свою банковскую карту международной платежной системы Mastercard.



Для того чтобы добавить карту, необходимо отсканировать ее данные в приложении или ввести их вручную и подтвердить добавление с помощью одноразового пароля, высылаемого в СМС-сообщении. Для оплаты достаточно разблокировать телефон и поднести к терминалу в магазине. Если сумма покупки меньше 1000 рублей, дополнительного подтверждения операции не требуется. Для совершения операции на сумму свыше 1 тысячи рублей необходимо подтверждение по отпечатку пальца или PIN-коду.



Сервис Google Pay соответствует самым высоким требованиям безопасности – номер привязанной к сервису карты не хранится на мобильном устройстве и не передается торгово-сервисным предприятиям, для осуществления транзакций используется уникальный токен – 16-значная комбинация цифр.

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Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К. РНКО «Платежный Центр» (ООО) является оператором и расчетным центром платежной системы «Золотая Корона», а также выполняет функции межбанковского расчетного центра Федеральной системы «Город». РНКО «Платежный Центр» (ООО) в партнерстве с Процессинговым Центром «КартСтандарт» предлагает спонсорскую поддержку по вступлению и дальнейшему участию кредитных организаций в платежных системах Visa и mastercard в статусе ассоциированного/ аффилированного участника соответственно. Подробнее на www.rnko.ru



Процессинговый центр «КартСтандарт» – процессинговый центр РНКО «Платежный центр», оказывающий комплекс услуг по эмиссии, обслуживанию и эквайрингу карт международных платежных систем mastercard, Visa и российских платежных систем «Золотая Корона» и «Мир». Обладает статусами Member Service Provider и VisaNet Processor в платежных системах mastercard и Visa и является операционным центром платежной системы «Золотая Корона». Официальный сайт www.cardstandard.ru