Сбербанк впервые предоставил возможность использовать карту «Мир» в качестве проездного для льготников

Льготники Республики Алтай получили возможность использовать свои действующие карты «Мир» в качестве проездного. Проект стал первым в стране для карт «Мир» Сбербанка, он реализован совместно с ЗАО «Золотая корона», платежной системой «Мир» и Союзом автопредпринимателей при поддержке Минтруда региона. Новая система стартовала 1 июня 2019 года и позволит вести учет льготных поездок на транспорте.

Для того чтобы получить возможность пользоваться своей картой «Мир» в качестве проездного билета, необходимо обратиться в Управление социальной поддержки населения Горно-Алтайска или Майминского района для регистрации карты в системе, а затем приобрести проездной на месяц. Оплатить право льготного проезда можно в любом банкомате Сбербанка или в приложении «Сбербанк Онлайн», а также с помощью услуги «Автоплатеж». После можно будет предъявлять свою банковскую карту в общественном транспорте — на ближайший месяц она станет проездным билетом, деньги с карты списываться не будут.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«Сбербанк уделяет большое внимание проектам, которые делают жизнь наших клиентов максимально комфортной и удобной. Именно поэтому мы совершенствуем существующие сервисы и придумываем новые. Проект в Республике Алтай — не первый проект эквайринга на транспорте. Мы активно развиваем бесконтактную оплату в наземном общественном транспорте и метро в разных регионах России. Но впервые льготные категории граждан получили возможность использовать для проезда свои бесконтактные банковские карты. Отныне нет необходимости открывать какую-то специальную транспортную карту и искать точки ее пополнения – достаточно уже имеющейся у льготника банковской карты, на которую он получает пенсию и другие социальные выплаты. Если же карты нет – Сбербанк откроет ее бесплатно. Это очень удобно и для населения, для бизнеса в лице перевозчиков и для муниципальных властей».

Планируется, что в будущем данный сервис будет масштабирован и на другие регионы России.