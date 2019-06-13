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Apple Pay стал доступен клиентам БКС Банка

13 июня 2019

Держатели карт Visa БКС Банка получили возможность совершать покупки с помощью сервиса бесконтактных платежей Apple Pay.

Начать пользоваться сервисом очень просто: достаточно добавить дебетовую или кредитную карту Visa в платежный сервис, воспользовавшись мобильным приложением «БКС Банк» или приложением Wallet на смартфоне. Все бонусы и преимущества, которые получают держатели карт Visa и участники программы «БКС Бонус», продолжают действовать, как и раньше.

Оплачивать покупки с помощью Apple Pay не только удобно, но и безопасно, поскольку в основе работы сервиса лежат безопасность и конфиденциальность платежей. При совершении покупки, Apple Pay использует индивидуальный номер устройства и уникальный код транзакции. Номер карты не хранится ни на самом устройстве, ни на серверах Apple. А благодаря тому, что оплата подтверждается посредством Touch ID или Face ID, никто, кроме владельца смартфона, не сможет им расплатиться.

Сервис доступен для клиентов с мобильными устройствами iPhone SE, iPhone 6 и выше, а также с Apple Watch.


/ СИА /
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