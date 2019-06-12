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Промсвязьбанк и Федеральная служба исполнения наказаний заключили договор о сотрудничестве

12 июня 2019

Промсвязьбанк и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заключили договор о сотрудничестве. Соглашение между ФСИН и Промсвязьбанком предполагает взаимодействие по вопросам банковского обслуживания, реализации зарплатных проектов и повышения финансовой грамотности. Документ подписали заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко и руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев.

Сотрудничество с банком направлено в том числе на расширение возможностей в выборе наиболее удобных для сотрудников и служащих ФСИН России условий обслуживания и использования банковских счетов. Также Промсвязьбанк примет участие в социальных проектах ведомства и проведет мероприятия по повышению финансовой грамотности сотрудников ФСИН.

«Мы предоставим сотрудникам ФСИН России качественный зарплатный сервис и полный спектр банковских услуг на специальных условиях, – говорит руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. – Взаимодействие с государственными структурами и силовыми ведомствами – один из приоритетов для ПСБ. Наше партнерство не ограничивается, собственно, банковским обслуживанием, мы будем взаимодействовать также в социальных вопросах и работать над повышением финансовой грамотности сотрудников службы".


/ СИА /
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