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Там, где удобно: моментальное решение по кредиту для малого бизнеса от Райффайзенбанка

13 июня 2019

Райффайзенбанк реализовал возможность подачи анкеты на кредит для малого бизнеса на сайте банка. Предварительное решение по заявке предприниматель получит в течение пяти минут в виде SMS, а окончательное решение — в течение дня. Прийти в отделение банка нужно только один раз — на подписание документов.

Новый сервис существенно экономит время предпринимателя на коммуникацию с банком, так как больше не нужно никуда идти, чтобы получить решение о возможности кредитования. Анкета, заполняемая на сайте банка, автоматически попадает в кредитный конвейер, поэтому на предварительное одобрение уходит не более пяти минут.

«Наша стратегия — делать так, чтобы нашим клиентам было легко и просто управлять своими финансами. Мы реализовали этот сервис, чтобы предприниматель тратил меньше своего драгоценного времени на коммуникацию с банком — прийти в банк нужно только один раз, когда решение уже принято и необходимо подписать договор и предоставить оригиналы документов», — пояснил Денис Скоков, начальник управления по работе с малым бизнесом.


/ СИА /
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