Россельхозбанк расширил географию льготного кредитования фермеров - членов АККОР

Россельхозбанк расширил до 22 субъектов Российской Федерации список регионов для предоставления льготных кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствам – членам Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).





Программа Россельхозбанка предлагает упрощенные условия оформления кредитов фермерам – членам АККОР по льготной ставке в 4,5% годовых для сумм до 5 млн руб. Обязательным условием для участия в программе является ходатайство АККОР — крупнейшей общественной организации, членами которой являются более 93 тыс. фермерских хозяйств.



«С момента запуска программы в конце 2018 года Банк направил на финансирование малых крестьянских объединений более полумиллиарда рублей. Поддержку в рамках проекта получило свыше 200 фермерских хозяйств - членов АККОР. Мы охотно приняли решение распространить действие программы еще на 12 регионов страны, чтобы больше фермеров смогли воспользоваться специальными условиями кредитования», — заявила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.



По мнению Президента АККОР Владимира Плотникова, программа Россельхозбанка позволяет фермерским хозяйствам получить кредиты быстрее и на более выгодных условиях. «Спрос на недорогие кредиты среди небольших крестьянских объединений очень высок. Я благодарен, что в Россельхозбанке слышат нужды фермеров и готовы идти им навстречу. Расширение географии программы увеличит ее доступность для еще большего числа фермеров», — отметил Плотников.



Пилотный проект кредитования на специальных условиях для участников АККОР был запущен Россельхозбанком в декабре 2018 года. На данный момент специальные условия программы для членов ассоциации действуют в следующих регионах: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской, Орловской, Челябинской, Курганской, Омской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Псковской, Саратовской и Тверской областях, а также в республиках Адыгея, Татарстан и Башкортостан.