ИАЦ «Альпари»: Мифы о России

12 июня - День России. Аналитики "Альпари" в честь праздника решили устроить небольшой сеанс разоблачения мифов, рассмотреть подробно хотя бы часть из наиболее распространенных из них.

1. В России самая большая коррупция в мире и вообще живется хуже, чем в других странах

Обычно данная мысль активно тиражируется в российской прозападной прессе, для ее подтверждения приводятся различные рейтинги. Однако обычно данные рейтинги составляются на основании опроса так называемых экспертов. Хорошо известно, как Россию и особенно Путина не любят на Западе. Поэтому место нашей страны в данных рейтингах не должно удивлять. Если бы экспертами выступили основные акционеры «ЮКОСа» или боевики ИГИЛ, Россия бы однозначно заняла в рейтингах последнее место. Коррупция в России по мировым меркам средняя. Это вам подтвердит любой неангажированный человек, имеющий опыт международного бизнеса. Но, к сожалению, она выше, чем в Западной Европе, Северной Америке или даже Белоруссии. Бытовую коррупцию можно победить либо жесткими репрессиями, либо подняв уровень нравственности в обществе. Оба варианта в нынешней России очень маловероятны. Власть даже не может восстановить смертную казнь, а после десятилетий атеизма религиозные основы общества в значительной степени разрушены.

2. Россияне живут бедно, так как все украли олигархи

Наверное, это самый распространенный миф. При этом надо иметь в виду, что олигархов в понимании 90-х в России давно не осталось. В 90-е олигархами назывались люди, которые обогащались с помощью политических интриг, близости к семье тогдашнего президента. Однако те времена давно остались в прошлом, в России уже давно бизнес отдельно, политика отдельно. В современной России присутствует лишь традиционный лоббизм, хотя он и немного более примитивен, чем в западных промышленных странах. Сейчас олигархами обычно называют крупных собственников. Все люди разные, разные врачи, учителя, военные и полицейские. И олигархи тоже разные. Причем наши олигархи сейчас не сильно отличаются от зарубежных. Платят налоги и заинтересованы в росте капитализации своих компаний. Левые часто упрекают, что в России слишком много долларовых миллиардеров, намекая, что это связано с воровством олигархами денег из бюджета. На самом деле основу публикуемых олигархических состояний составляет стоимость их акций на фондовой бирже. В результате восстановления фондового рынка после кризиса выросли и состояния олигархов. Это биржа, не больше и не меньше. При этом в целом производительность труда в России в 2-3 раза ниже, чем в Европе, а зарплаты в некоторых секторах уже сопоставимы или даже превышают европейские. Причина проста, и она заключается в нефтегазовых экспортных доходах, которые получает Россия и которые живительной рекой растекаются по всей экономике. Нефтяники дают заказы трубным компаниям, те – металлургам и т.д. При этом везде платятся зарплаты и налоги. Поэтому на самом деле в целом россияне живут несколько лучше, чем работают.

3. Россияне живут беднее, чем в СССР

Для начала стоит посмотреть на макроэкономические индикаторы. Уровень ВВП и промышленного производства сейчас примерно соответствуют советскому уровню. Однако реально он, конечно, выше, так как в советское время в ВВП включалось много неконкурентных товаров низкого качества, которые на рынке никто никогда не купит за нормальные деньги. Плюс конвертируемость рубля сделала доступными импорт и поездки за рубеж. В России также функционируют достаточно развитые рынки акций и облигаций, то есть у рядового россиянина, который обладает необходимыми знаниями и удачей, есть все шансы преумножить свой капитал, которого однозначно не было в советское время. Другое дело, как поделен пирог. В СССР не было нищих и не было супербогатых. Исследования в целом показывают, что 25% россиян сейчас живут хуже, чем в советское время. В эту цифру легко поверить, посмотрев на результаты выборов. Именно данные люди, прежде всего, составляют электорат левых партий.

4. Международные резервы Банка России не принадлежат России. Корпоративный долг готов обанкротить ведущие российские компании, и за них будет платить государство

На сегодняшний день Банк России обладает международными резервами в размере около $500 млрд. Самое распространенное желание левых и малограмотных людей – немедленно их потратить на развитие новых технологий или просто раздать населению. Но это не деньги бюджета. В России ЦБ независим и отделен от правительства. Никто не задумывался, откуда взялись эти деньги?! Это валюта наших экспортеров, которая была куплена Банком России на финансовом рынке. Под эту валюту уже выпущены рубли, которые работают в экономике. Столь значительный размер резервов позволяет России и ее компаниям иметь приемлемый суверенный рейтинг, который на самом деле занижен американскими агентствами по политическим мотивам. Если бы Банк России направил резервы на кредитование коммерческих российских компаний, то данные кредиты невозможно было бы мгновенно обналичить. О том, что не дело ЦБ при капитализме кредитовать частные компании, что этим должны заниматься частные банки, я лишний раз говорить не буду.

Отношение суверенного долга к ВВП у России одно из самых низких в мире. Однако критики правительства обычно вспоминают про корпоративный долг. Надо сразу сказать, что правительство не отвечает по обязательствам частных компаний. Но это не главное. Российские компании – это бизнес, который генерирует денежный поток, позволяющий легко платить по долгам. У всех основных российских компаний очень хорошие долговые коэффициенты. И даже если случится обвал цен на нефть, за ним последует ослабление рубля, а значит, потери по цене экспортеры компенсируют себе на курсовой разнице.

5. В России все ненавидят олигархов

Известный олигарх Михаил Прохоров достаточно успешно выступил в 2012 году на президентских выборах. Из этого можно сделать вывод, что разговоры о всенародной ненависти к олигархам сильно преувеличены. При этом очень богатых людей не любят во всех странах мира. В России к этому стоит добавить тот факт, что большинство олигархических активов еще советские, созданные всей страной. Однако советское поколение постепенно уходит в прошлое, и для современной молодежи эти аргументы уже пустой звук. Чувство здорового цинизма давно победило в молодых мозгах чувство справедливости. И для глобальной конкуренции это скорее плюс, чем минус.

6. В России страшный тоталитарный кровавый режим

На самом деле в России сейчас, наверное, самый мягкий режим за всю ее историю. Власть и Путина ругают все кому не лень, и данным гражданам за это не светит даже увольнение с государственной службы. Такое невозможно было ни при ордынских ханах, ни при московских царях, ни при романовских императорах, ни при советской власти.

Вот такая Россия в реальности, очищенная от традиционных мифов, которые необходимо знать, но в которые противопоказано верить. Так как, если ты не интересуешься реальностью, реальность заинтересуется тобой.