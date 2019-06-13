Трое жителей Тайшета получили от 2,5 до 10 лет колонии за незаконную рубку леса на 1,1 млн рублей

Тайшетский городской суд Иркутской области дал троим мужчинам от 2,5 до 10 лет колонии за незаконную рубку леса на 1,1 миллиона рублей, сообщается 13 июня на сайте прокуратуры Приангарья.

Жители Тайшета признаны виновными по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» УК РФ.

В суде установлено, что один из фигурантов дела в начале февраля 2018 года занимался заготовкой древесины. Он обратился к своему знакомому, у которого был опыт лесозаготовки и спецтехника, за помощью. Его товарищ сформировал бригаду для работы в законном порядке.

Позже предприниматель предложил незаконно вырубить деревья, чтобы продать их и заработать деньги, на что его товарищ согласился. С февраля по март 2018 года мужчины незаконно спилили 163 сосны общим объемом 173,6 кубических метра. В марте деятельность группы пресекли сотрудники полиции.

По информации прокуратуры, в настоящее время подсудимые вернули ущерб на сумму около 900 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.