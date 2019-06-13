Таможня Иркутска конфисковала у жителя Тайшета Lexus с «запутанной криминальной историей»

Иркутская таможня изъяла у жителя Тайшета автомобиль Lexus с белорусскими номерами с «запутанной криминальной историей», сообщалось 11 июня на сайте Федеральной таможенной службы «Сибирское таможенное управление».

По информации в сообщении, запрос о происхождении машины и законности его эксплуатации на российских дорогах поступил на Нижнеудинский таможенный пост от ГИБДД Тайшета осенью 2018 года.

«В результате проведённых нижнеудинскими таможенниками проверок и запросов выяснилось, что данный Lexus имеет запутанную криминальную историю», – отмечается на сайте.

Во время проверки было установлено, что изначально машина была ввезена в Россию гражданином Молдовы из Великобритании. Однако на задержанном в Тайшете автомобиле значились белорусские номера. Кроме того, во время проверки выяснилось, что в таможенных органах Беларуси машина не декларируется и на учёте в госавтоинспекции не значится.

«Данный автомобиль эксплуатировался на российских дорогах незаконно, по поддельным документам. Более того, выяснилось, что за время эксплуатации данный автомобиль сменил не одного российского автовладельца», – указано в сообщении.

Как отмечает таможенная служба, жителю Тайшета для того, чтобы продолжить владение автомобилем на законных основаниях, необходимо было заплатить в казну государства около 700 тысяч рублей таможенных платежей, налогов и сборов. Но из-за отказа автовладельца выплачивать сумму, машину изъяли и передали в Росимущество.