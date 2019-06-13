РУСАЛ достроит Тайшетский алюминиевый завод без участия партнёров

Компания РУСАЛ достроит Тайшетский алюминиевый завод (ТаАЗ) Иркутской области без участия партнёров, сообщила 13 июня пресс-служба Иркутского алюминиевого завода со ссылкой на директора по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛ Олега Мухамедшина.

«Ранее мы обсуждали этот проект с «РусГидро», которая является нашим партнёром по Богучанскому энерго-металлургическому объединению. Но сейчас вопрос не стоит на повестке дня. То есть завод мы пока достраиваем сами», – приводятся в сообщении слова Мухамедшина.

По информации пресс-службы, объём проектного финансирования ТаАЗ оценивается в 60 миллиардов рублей. Сейчас компания ведёт переговоры по возможному источнику необходимых средств.

«С учётом того, что речь идет об экспортоориентированном проекте, мы рассчитываем, что сможем кредитоваться по соответствующей правительственной программе поддержки проектов в области экспорта. Это может означать получение хорошей процентной ставки. У банков есть заинтересованность. Например, в ходе ПМЭФ мы встречались с ВЭБом, чтобы обсудить возможные сроки и условия. Я думаю, до конца года мы этот вопрос закроем», – сообщил Олег Мухамедшин.