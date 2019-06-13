ВЦИОМ: 85% россиян допускают для себя возможность отказа от использования пластиковых пакетов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование об отношении россиян к пластиковым пакетам и выяснили, что 85% жителей страны готовы отказаться от их использования.

По результатам опроса, 70% наших сограждан считают, что отказ от пластиковых пакетов или сокращение их использования уменьшит количество мусора и улучшит экологию.

Исследования показали, что 68% россиян берут пакеты для упаковки купленных товаров. 25% – используют пакеты повторно, а 32% почти всегда покупают новые пластиковые пакеты.

Среди тех граждан, кто использует пластиковые пакеты повторно, 29% делают это ради экономии, ещё 27% – для заботы об окружающей среде.

Также известно, что каждый пятый россиянин – 18% от населения – кладёт покупки в обычную сумку или рюкзак. У каждого 10-го опрошенного есть специальная тканевая сумка для походов в магазин.