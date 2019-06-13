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Семь самолётов, совершающих кругосветное путешествие, приземлились в Иркутске

13 июня 2019

Группа авиаторов из Германии и Швейцарии, совершающая кругосветное путешествие на семи самолётах, приземлилась в Иркутске, сообщалось 12 июня в официальном аккаунте Международного аэропорта Иркутска в Facebook.

По информации в сообщении, группа вылетела из Боварии и успела  побывать в польском Щитно, белорусском Минске и в российских Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге, Омске и Красноярске.

«Следующие остановки в России – Якутск и Анадырь. Далее авиаторы посетят несколько городов США и Канады. А затем через Гренландию и Исландию вернутся в Европу», – отмечает пресс-служба аэропорта.

Как сообщается в Facebook, кругосветное путешествие будет длиться 1,5 месяца. Половину этого времени команда проведёт в России.


/ СИА /
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