Семь самолётов, совершающих кругосветное путешествие, приземлились в Иркутске

Группа авиаторов из Германии и Швейцарии, совершающая кругосветное путешествие на семи самолётах, приземлилась в Иркутске, сообщалось 12 июня в официальном аккаунте Международного аэропорта Иркутска в Facebook.

По информации в сообщении, группа вылетела из Боварии и успела побывать в польском Щитно, белорусском Минске и в российских Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге, Омске и Красноярске.

«Следующие остановки в России – Якутск и Анадырь. Далее авиаторы посетят несколько городов США и Канады. А затем через Гренландию и Исландию вернутся в Европу», – отмечает пресс-служба аэропорта.

Как сообщается в Facebook, кругосветное путешествие будет длиться 1,5 месяца. Половину этого времени команда проведёт в России.