Золотодобывающее предприятие из Бодайбо задолжало работникам 12,5 млн рублей по зарплате

Золотодобывающее предприятие «Сорго» из города Бодайбо Иркутской области задолжало 88 работникам 12,5 миллиона рублей по заработной плате, сообщается 13 июня на сайте региональной прокуратуры.
Установлено, что зарплата не выплачивалась с мая 2018 года по март 2019 года.
В отношении компании вынесено постановление о возбуждении административного дела по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», санкции которой предусматривают штраф до 500 тысяч рублей.
По информации на сайте, после вмешательства прокуратуры перед 38 работниками предприятия был погашен долг на сумму более 3 миллионов рублей.