Аналитики: 60% иркутян оценили популярность спорта в компаниях на двойку

Большинство работников компаний Иркутска – 60% – оценили популярность спорта в своих организациях на двойку, сообщает 13 июня служба исследований HeadHunter.

Опрошенные оценивали число своих коллег, занимающихся спортом по пятибалльной шкале, где единица означает, что «никто не занимается спортом», а пятёрка – «все занимаются спортом».

По полученным данным, только 6% иркутян занимаются спортом каждый день. Примерно столько же людей не занимаются спортом вообще.

«По утверждению 9% респондентов, в их коллективе никто не занимается спортом», – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что компаний, которые состоят только из любителей заниматься спортом, – всего 2%.

По информации опрошенных, у 67% соискателей в компаниях ничего не делается для популяризации спорта. Лишь в 16% случаев внутри компаний проводятся спортивные мероприятия, ещё в 9% – сотрудникам предоставляются скидки на занятия в спортивных клубах. У 7% соискателей̆ в течение дня на рабочих местах проходит зарядка.

«Несмотря на то, что, по данным опроса, спортом 2-3 раза в неделю занимается примерно половина соискателей, для более чем 70% из опрошенных жителей Иркутска поддержка работодателем спортивных активностей̆ является плюсом при выборе места работы», – отмечается в сообщении.