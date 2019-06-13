Природная вода «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL) – официальная вода XXIII Петербургского Международного Экономического Форума – 2019

Петербургский Международный Экономический форум, уникальное событие в политической и экономической жизни России, прошел с 6 по 8 июня 2019.

Фото: Росконгресс

По оценкам оргкомитета форума, на ПМЭФ 2019 было подписано рекордное количество соглашений, а численность и состав участников превысили показатели прошлых лет. В форуме приняли участие шесть глав государств и генеральный секретарь ООН. Центральным событием форума стало пленарное заседание с участием Президента России.

Самой крупной делегацией на форуме в Санкт-Петербурге стала китайская, во главе с лидером КНР Си Цзиньпином. Всего для обмена опытом, участия в переговорах и проведения важнейших для мировой экономики встреч на форум прибыли более 19 тысяч человек из 145 стран.

ПМЭФ 2019, на фоне динамичного развития международной и внутриполитической повестки дня, привлек пристальное внимание прессы, международного и российского экспертного сообщества, представителей политической и экономической элиты.

Фото: Росконгресс

BAIKALSEA Company, традиционно выступая партнером Фонда Росконгресс, предоставила для участников международного экономического форума в Санкт-Петербурге природную воду «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), которая стала официальной водой мероприятия.

Фото: Росконгресс

BAIKALSEA Company — российский производитель байкальской воды в сегменте премиум, ведущий производитель бутилированной воды из артезианских источников: природной воды «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), минеральной лечебно-столовой воды «Байкал Резерв» (BAIKAL RESERVE), а также глубинной байкальской воды BAIKAL430.