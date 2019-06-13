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Культурно-спортивный комплекс в Хомутово получил 5 млн рублей на открытие первого в селе кинозала

13 июня 2019

Культурно-спортивный комплекс в Хомутово Иркутской области получил 5 миллионов рублей на безвозвратной основе на открытие первого в селе кинозала, сообщается 13 июня на сайте Иркутского районного муниципального образования.

По информации на сайте, комплекс стал одним из победителей конкурса Фонда кино по поддержке кинозалов в жилых пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек.

Как отмечается в сообщении, по условиям конкурса кинотеатр должен будет открыться в селе до конца 2019 года. Его оборудуют в Доме культуры, деньги потратят на приобретение и установку кинооборудования.

«Обязательным условием, выставляемым Фондом, является демонстрация в переоборудованном кинозале фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал и их регулярные показы в объёме не менее 50 дней в квартал», – говорится на сайте.


/ СИА /
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