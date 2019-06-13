«Ростелеком» Иркутска рассказал об услугах для безопасности детей

«Ростелеком» в Иркутске рассказал об услугах для безопасности детей, на площади у памятника Александру III и в торгово-развлекательном комплексе «Сильвер Молл» работали интерактивные площадки с играми и конкурсами, сообщает 13 июня пресс-служба компании.

Специалисты компании познакомили жителей города с решениями «Умный дом. Видеонаблюдение», «Родительский контроль» и антивирусной программой Kaspersky Safe Kids.

По информации пресс-службы, установить «Домашнее видеонаблюдение» можно самостоятельно и контролировать безопасность детей с помощью приложения. Клиент может получить бесплатные монтаж и настройку внутренней видеокамеры. Для этого необходимо позвонить на 8-800-1000-800 или создать заявку на портале «Ростелекома» и сообщить кодовое слово «Семья».

Оператор также предлагает действующим и новым клиентам подключить антивирусные программы крупнейших разработчиков Kaspersky, Dr. Web и Eset NOD32 в пакете с интернетом и «Интерактивным ТВ» с существенной экономией ежемесячного платежа. При выборе тарифа «Для семьи» можно получить антивирус Kaspersky на два устройства и «Родительский контроль» бесплатно. При необходимости бесплатно установить антивирусную программу поможет специалист «Ростелекома».

«Для обеспечения детской безопасности в доме и социальных сетях на помощь родителям приходят наши услуги. Например, в «Интерактивном ТВ» есть функция «Родительский контроль», которая ограждает детей от просмотра взрослого контента, – приводятся в сообщении слова заместителя директора филиала по работе с массовым сегментом Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александра Теленкевича. – В «Интерактивном ТВ» можно поставить пароль на каналы с ограничением «18+», а также ограничить доступное для ребенка времяпрепровождение у экрана».

Подробности и условия подключения по круглосуточному номеру 8-800-100-0-800 (звонок бесплатный) и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».