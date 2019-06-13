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Иркутская область в мае стала единственным регионом в СФО с продовольственной дефляцией

13 июня 2019

Иркутская область в мае 2019 года стала единственным регионом в Сибирском федеральном округе, где наблюдалась продовольственная дефляция, сообщила 13 июня в пресс-служба регправительства.

По информации в сообщении, цены на розничном рынке продовольствия в Приангарье в мае снизились на 0,1%. Дефляция зафиксирована без учёта роста цен на алкогольные напитки.

Как отмечает пресс-служба, с начала текущего года темп роста потребительских цен на продовольственные товары в регионе составил 103,02%, что ниже, чем в среднем по России и СФО на 0,45%.


/ СИА /
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