Иркутская область в мае стала единственным регионом в СФО с продовольственной дефляцией

Иркутская область в мае 2019 года стала единственным регионом в Сибирском федеральном округе, где наблюдалась продовольственная дефляция, сообщила 13 июня в пресс-служба регправительства.

По информации в сообщении, цены на розничном рынке продовольствия в Приангарье в мае снизились на 0,1%. Дефляция зафиксирована без учёта роста цен на алкогольные напитки.

Как отмечает пресс-служба, с начала текущего года темп роста потребительских цен на продовольственные товары в регионе составил 103,02%, что ниже, чем в среднем по России и СФО на 0,45%.