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«Высочайший» направит 20 млн рублей на соцпроекты в Иркутской области

13 июня 2019

Правительство Иркутской области и ПАО «Высочайший» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2019 год, согласно которому компания направит 20 миллионов рублей на реализацию социальных проектов в Приангарье, сообщает 13 июня пресс-служба регправительства.

По информации в сообщении, деньги почти в полном объёме направят на целевое финансирование и развитие социальных программ в Бодайбинском районе.

«В частности, речь идет о софинансировании подготовки и проведения ремонтных работ в учреждениях соцкультбыта, поддержке общественных и спортивных организаций», – отмечает правительство.


/ СИА /
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