Киностудия из Китая снимет в Иркутской области документальный фильм «Кровная дружба»

Кинокоманда из Китая намерена снять в Иркутской области документальный фильм «Кровная дружба», сообщила 13 июня пресс-служба регправительства.

По информации в сообщении, фильм посвятят 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Сюжет картины – о китайском мальчике, которому в 1958 году помогли излечиться от ожоговых травм российские врачи.

«Съёмки пройдут в середине июня при поддержке правительства Иркутской области, министерства культуры и архивов Иркутской области, а также Иркутского областного кинофонда», – отмечает пресс-служба.

С российской стороны проект ведёт команда Евразийской Академии Телевидения и Радио. Готовый фильм планируется показать в кинотеатрах Китая и России.