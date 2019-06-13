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Учёный из Иркутска получил грант в 2 млн рублей на изучение пещеры в Прибайкальском нацпарке

13 июня 2019

Учёный Михаил Вилор из Иркутска стал одним из победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов и выиграл грант от Федерального агентства по делам молодежи в размере 2 миллионов рублей, который направит на реализацию проекта «Уникальная лаборатория: пещера «Охотничья» в Прибайкальском нацпарке, сообщает 13 июня пресс-служба международного форума «Байкал».

По информации из сообщения, учёный изучит экосистемы пещеры, чтобы в дальнейшем организовывать экологические туры.

Всего в конкурсе участвовали 8,6 тысячи проектов из 85 регионов страны. Грантами было поддержано 820 молодёжных инициатив.

Как отмечает пресс-служба, кроме Михаила Вилора денежные призы получили восемь представителей Иркутской области.


/ СИА /
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