Учёный из Иркутска получил грант в 2 млн рублей на изучение пещеры в Прибайкальском нацпарке

Учёный Михаил Вилор из Иркутска стал одним из победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов и выиграл грант от Федерального агентства по делам молодежи в размере 2 миллионов рублей, который направит на реализацию проекта «Уникальная лаборатория: пещера «Охотничья» в Прибайкальском нацпарке, сообщает 13 июня пресс-служба международного форума «Байкал».

По информации из сообщения, учёный изучит экосистемы пещеры, чтобы в дальнейшем организовывать экологические туры.

Всего в конкурсе участвовали 8,6 тысячи проектов из 85 регионов страны. Грантами было поддержано 820 молодёжных инициатив.

Как отмечает пресс-служба, кроме Михаила Вилора денежные призы получили восемь представителей Иркутской области.