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Спрос на оборудование для производства мороженого в Иркутске за год вырос на 14%

13 июня 2019

Сайт объявлений «Авито» 13 июня сообщил, что спрос на оборудование для производства мороженого за год в Иркутске вырос на 14%.

Исследователи сообщают, что в Иркутске выросла и стоимость на такое оборудование на 7% – до 90,9 тысячи рублей. Столица Восточной Сибири занимает 19-е место в России по доступности оборудования.

По информации «Авито», самое дешёвое оборудование для производство мороженного продаётся в Казани – 24,3 тысячи рублей, самое дорогое можно купить в Омске – 128,2 тысячи рублей.

По сравнению с прошлым годом рынок оборудования для производства летнего десерта по всей стране вырос на 34%, а спрос на него – на 2%.


/ СИА /
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