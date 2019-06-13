Власти Иркутской области выделили более полумиллиона рублей на борьбу с дикорастущей коноплёй

Власти Иркутской области выделили 519,8 тысячи рублей на борьбу с дикорастущей коноплёй в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы, сообщает 13 июня пресс-служба регправительства со ссылкой на министра сельского хозяйства Приангарья Илью Сумарокова.

В сообщении также отмечается, что в мае областному министерству сельского хозяйства было выделено дополнительно 400 тысяч рублей для уничтожения конопли на землях, собственность на которые не разграничена, а также 390 тысяч рублей министерству лесного комплекса для уничтожения конопли на территории Усольского лесничества.