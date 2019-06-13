ТОП-10 самых дорогих квартир Сибири

Сервис объявлений ЦИАН провёл исследование собственной базы и составил рейтинг самых дорогих квартир в Сибири. В зависимости от региона максимальные цены на вторичном рынке СФО варьируются от 6,7 миллиона до 175 миллионов рублей. Четвёртое место рейтинга заняла квартира из Иркутской области.

10 место. Республика Тыва. Квартира стоимостью 6,7 миллиона рублей

Открывает рейтинг регионов Сибирского федерального округа с самой высокой стоимостью квартир на вторичном рынке Республика Тыва. Максимум в этом субъекте отмечен на уровне 6,7 миллиона рублей. За эту сумму можно приобрести квартиру площадью 90,7 квадратных метра в относительно новом доме (2011 год постройки) на улице Дружбы в Кызыле.

9 место. Республика Алтай. Квартира стоимостью 9,8 миллиона рублей

Еще один регион, в котором максимум не преодолевает отметку в 10 миллионов рублей – это Республика Алтай. Площадь самого дорогого лота в этом регионе составляет ровно 100 квадратов, а приобрести его можно за 9,8 миллиона рублей. В квартире выполнена отделка, а также установлена система видеонаблюдения, которая включает семь камер и охватывает прихожую, подъезд, паркинг и дворовую территорию.

8 место. Республика Хакасия. Квартира стоимостью 16 миллионов рублей

В Хакасии максимум находится заметно выше – на уровне 16 миллионов рублей. Это бюджет покупки квартиры площадью 190 квадратных метров в элитном доме в центре Абакана. Лот расположен в двух этажах, он оборудован сауной. Кроме того, квартира частично меблирована.

7 место. Кемеровская область. Квартира стоимостью 26,5 миллиона рублей

Самый дорогой лот на вторичном рынке Кемеровской области оценен в 26,5 миллиона рублей. За эту сумму предлагается квартира площадью 184 квадратных метра в новом доме на Пионерском проспекте. Объект продается с качественной отделкой с элементами классики, а также с полной меблировкой, которая включает оборудованную бильярдную комнату.

6 место. Алтайский край. Квартира стоимость 29 миллионов рублей

Шестое место занимает Алтайский край. Этот регион делегировал в рейтинг один из самых просторных лотов в десятке – его площадь составляет 534,4 квадратных метра. Это трехуровневая квартира, в которой можно перемещаться между этажами как по лестнице, так и на собственном лифте. Стоимость объекта – 29 миллионов рублей.

5 место. Томская область. Квартира стоимостью 42 миллиона рублей

Первую пятерку замыкает Томская область – 42 миллиона рублей. В эту сумму оценен двухуровневый пентхаус на улице Карла Маркса в шаговом доступе от набережной Томи. Площадь лота составляет 410 квадратов, он продается со всей мебелью и техникой.

4 место. Иркутская область. квартира стоимостью 49 миллионов рублей

В Иркутске максимум зафиксирован на отметке в 49 миллионов рублей. Квартира площадью 220 квадратных метров занимает последний этаж одного из корпусов жилого комплекса «Театральный квартал». За счет скатов крыши высота потолков достигает 4,5 метров. В квартире недавно была завершена отделка, она оборудована техникой ведущих мировых производителей и обставлена итальянской мебелью. Также в стоимость включены два машиноместа в подземном паркинге.

3 место. Красноярский край. Квартира стоимостью 50 миллионов рублей

Последнее место в ТОП-3 занимает Красноярский край с самым большим лотом в данном рейтинге – его площадь составляет 769 квадратных метров. Двухуровневый пентхаус находится в историческом центре Красноярска, в него ведет отдельный лифт из подземного паркинга. Покупателя ждет отделка в классическом стиле, а также приватный кинозал, два настоящих дровяных камина, сауна, хамам и мини-бассейн. Цена вопроса – 50 миллионов рублей.

2 место. Новосибирская область. квартира стоимостью 135 миллионов рублей

«Серебро» у Новосибирской области, где за 135 миллионов рублей выставлен на продажу двухуровневый пентхаус площадью 339,5 квадратных метра. В квартире выполнена дизайнерская отделка, после окончания которой в ней никто не проживал. В состав объекта входит терраса, на которой оборудована зона отдыха с барбекю.

1 место. Омская область. Квартира стоимостью 175 миллионов рублей

И максимальный ценник в Сибирском федеральном округе на сегодняшний день находится на отметке в 175 миллионов рублей. Зафиксирован столь высокий показатель в Омской области. Трехуровневый пентхаус в центре Омска имеет площадь 450 квадратных метров, это пространство включает кабинет с камином, зимний сад, винотеку, кинозал, а также зону барбекю на террасе и приватный лифт.