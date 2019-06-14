Юлия Кальвина: "Снижение ставок привело к росту заявок по ипотеке на 10%"

Снижение ставок по ипотеке, которое произошло, в Сбербанке с 25 мая, привело к росту заявок в банке на 10%, но на рынке новостроек пока не отразилось. По словам одного из региональных застройщиков, в мае даже наблюдалось некоторое падение продаж. Об этом было заявлено на бизнес-завтраке, который организовал Байкальский банк Сбербанка 13 июня в Иркутске.

Юлия Кальвина, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка.

Фото: А. Федоров

Средний срок конвертации ипотечной заявки в сделку составляет около одного месяца, прокомментировали ситуацию эксперты Сбербанка.

Юлия Кальвина, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка:

«После снижения ставок прошло чуть больше 2-х недель, поэтому мы предполагаем, что через какое-то время строители увидят повышенный спрос. Скорее всего это произойдет в конце июня – начале июля. Особенно почувствуют спрос те партнеры, с кем Сбербанк взаимодействует через цифровую платформу "ДомКлик", их предложения чаще всего попадают в поле зрения наших клиентов».

Сергей Алтынников, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Иркутского отделения Байкальского банка Сбербанка.

Фото: А. Федоров

По словам банкиров, увеличение спроса происходит равномерно, как по вторичному, так и первичному рынку жилья. Соотношение доли кредитов остается стабильным уже несколько лет: 23% заявок приходится на первичный рынок, 77% — на вторичный рынок жилья.