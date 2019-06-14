Юлия Кальвина: "Снижение ставок привело к росту заявок по ипотеке на 10%"

Снижение ставок по ипотеке, которое произошло, в Сбербанке с 25 мая, привело к росту заявок в банке на 10%, но на рынке новостроек пока не отразилось. По словам одного из региональных застройщиков, в мае даже наблюдалось некоторое падение продаж. Об этом было заявлено на бизнес-завтраке, который организовал Байкальский банк Сбербанка 13 июня в Иркутске.
Средний срок конвертации ипотечной заявки в сделку составляет около одного месяца, прокомментировали ситуацию эксперты Сбербанка.
Юлия Кальвина, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка:
«После снижения ставок прошло чуть больше 2-х недель, поэтому мы предполагаем, что через какое-то время строители увидят повышенный спрос. Скорее всего это произойдет в конце июня – начале июля. Особенно почувствуют спрос те партнеры, с кем Сбербанк взаимодействует через цифровую платформу "ДомКлик", их предложения чаще всего попадают в поле зрения наших клиентов».
Сергей Алтынников, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Иркутского отделения Байкальского банка Сбербанка.
Фото: А. Федоров
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По словам банкиров, увеличение спроса происходит равномерно, как по вторичному, так и первичному рынку жилья. Соотношение доли кредитов остается стабильным уже несколько лет: 23% заявок приходится на первичный рынок, 77% — на вторичный рынок жилья.
Сбербанк объявил о снижении процентных ставок по ипотеке с 25 мая 2019 года. Снижение составит 0,6 п. п. на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости и 0,3 п. п. — на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков. Максимально выгодную ставку по ипотечному кредиту можно получить при покупке готовой квартиры на портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик».
Базовая ставка на «Приобретение готового жилья» снижена с 11,4% до 10,8% годовых, при этом минимальная ставка с учетом дисконтов (для участников акции «Молодая семья», зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции «Витрина») составит 9,6% годовых.
Базовая ставка на приобретение строящегося жилья снижена с 10,9% до 10,6%, для участников зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации — 10,2% годовых.
Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых.