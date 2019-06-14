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Наталья Зверева: «Цены на новостройки растут, но это не связано со счетами эскроу»

14 июня 2019

За последний год цены на недвижимость выросли, как на вторичном , так и на первичном рынке жилья. В качестве одной из причин эксперты называют отмену «долёвки» и переход на счета эскроу и проектное финансирование. По их мнению, в преддверии грядущего роста себестоимости строительства, девелоперы стремятся заложить в проекты рост издержек, который возникнет после вступления в силу законодательных изменений. Наталья Зверева, заместитель генерального директора АО "Восток Центр Иркутск", уверена, что рост цен на новостройки не связан со счетами эскроу. О реальных причинах удорожания она рассказала на бизнес-завтраке, который организовал Байкальский банк Сбербанка 13 июня в Иркутске.

<p>Фото:  А. Фёдоров</p>

Фото:  А. Фёдоров

«Все забыли о простых вещах. Во-первых, с 1 января существенно повысился НДС. Подорожало всё — арматура, бетон и другие материалы. Во-вторых, за последний год существенно выросли курсовые разницы. У застройщиков большая часть себестоимости зависит от поставки импортных материалов. Себестоимость проектов выросла у всех, и у тех, кто перешел на счета эскроу, и у тех, кто работает по старой схеме. Она выросла везде, в Иркутске, Москве и других городах.

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Возможно, еще одна причина кроется в том, что проработка проектов в последние годы изменилась. Люди больше не готовы покупать жилье не понятно где, без инфраструктуры. Застройщики, используя комплексный подход, обеспечивают свои проекты садами, школами, детскими площадками, другой инфраструктурой. Это сказывается на стоимости проектов, а значит, и на цене.

Кроме того, надо учитывать факт, что компаний, которые перешли на эскроу, пока единицы. По последним данным не более 8%. Поэтому я уверена, что текущий рост цен на новостройки пока никак не связан со счетами эскроу».

<p>Фото:  А. Фёдоров</p>

Фото:  А. Фёдоров


<p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p> <p>Фото:  А. Фёдоров</p>
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Материалы сюжета "Бизнес-завтрак с ведущими застройщиками и экспертами Сбербанка, 13 июня 2019 года":
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