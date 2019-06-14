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«Кредит за 7 минут» для бизнеса внедрен в Байкальском банке Сбербанка

14 июня 2019

Упрощенный порядок кредитования рассчитан на корпоративных клиентов и стал возможен благодаря автоматизации, в процесс внедрена новая технология использования нейронных сетей. К7М позволяет клиенту заполнить заявку на кредит в электронном виде в личном кабинете в СББОЛ и в течение 7 минут получить принятое решение по сделке и кредитно-обеспечительную документацию для ознакомления и подписания.

Первый  практический опыт применения сервиса   «Кредитный процесс «7М» был  зарегистрирован  в конце мая в Братском отделении   Байкальского банка. Руководитель частной компании, заполнив анкету в СББОЛ, в считанные минуты получил одобрение на кредитование, причем весь процесс оформления кредита происходил в этом случае удаленно. 

«Это действительно работает. Получив предложение по продукту  «К7М», мы с  клиентом прошли весь путь от заполнения анкеты до подписания кредитной документации, все шаги были интуитивно понятны и логичны. Наш клиент был приятно удивлен  и быстротой,и простотой процесса. Я считаю это прорывом  в кредитовании юридических лиц»- рассказала клиентский менеджер Братского отделения ПАО Сбербанк Елена Логинова.

«Банк не стоит на месте и внедряет новые технологии в работе с предоставлением лучших услуг, позволяющих сократить расходы банка и вместе с тем предложить интересный и удобный продукт для клиента», - рассказал начальник отдела по обслуживанию клиентов крупного и среднего бизнеса Братского отделения ПАО Сбербанк Сергей Слиган.

Новый продукт банка, его удобство – в скорости получения необходимого кредита, отсутствии необходимости сбора пакета документов для принятия решения, а также возможность оформить заявку онлайн без посещения офиса банка уже успели оценить бизнес - структуры. В Братске уже две организации воспользовались упрощенной системой получения кредита.

Новое предложение Байкальского банка с интересом приняли клиенты и других территорий, в частности в г.Якутске. Всего  на данный момент заключено три кредитных договора,оформленных с помощью с помощью «К7М», на сумму более 100 млн.рублей .


/ СИА /
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