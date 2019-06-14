Средняя зарплата менеджера по таможенному оформлению в Иркутске составляет 44 тыс. рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты менеджеров по таможенному оформлению в 70 крупнейших городах России, в том числе в Иркутске.

Так, по данным Superjob, таможенный декларант в этом городе в среднем получает 44 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 62 000 рублей в месяц.

В Красноярске средний доход аналогичного специалиста составляет 44 000 рублей, в Чите – 47 000 рублей, в Улан-Удэ – 40 000 рублей в месяц.