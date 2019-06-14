Вышел июньский номер Газеты Дело

14 июня вышел свежий номер Газеты Дело. Июньский выпуск совсем скоро появится в точках распространения, а пока предлагаем почитать статьи и интервью в электронной версии на сайте SIA.RU. Эльмира Сатардинова, «Сатэль»: «Мы останавливаем время» Рынок косметологических услуг переживает настоящий бум. Хорошо и молодо выглядеть хотят не только женщины, но и мужчины. А современные аппаратные услуги позволяют «останавливать время» без вмешательства пластических хирургов. По словам руководителя группы компаний «Сатэль» Эльмиры Сатардиновой, главной проблемой рынка сегодня является теневой сектор: «домушничество» не только опасно для пациентов, но и подрывает доверие ко всей отрасли в целом. О проблемах и перспективах косметологии – в нашем интервью.

«Качество жизни – в деталях». Участница выставки «Свой дом EXPO-2019» Ольга Павлова – о трендах в дизайне Долгое время бытовало мнение, что профессиональный дизайн жилого пространства – необязательная опция, развлечение «для богатых». Что изменилось? Каковы современные подходы к дизайну дома? Об этом Газете Дело рассказала Ольга Павлова, руководитель проектной мастерской «Дом-А», участница выставки «Свой дом EXPO-2019», которая пройдет в сентябре в поселке Патроны Парк.

«Точки опоры» искали на Байкал Бизнес Форуме в Иркутске Возможности, финансирование, контроль – этим темам был посвящен круглый стол «Три точки опоры», проведенный на Байкал Бизнес Форуме «Иркутским областным гарантийным фондом». Организатор мероприятия Диляра Окладникова призвала участников к отрытому и честному диалогу. И – судя по откровенности и вовлеченности предпринимателей, представителей банков, лизинговых компаний и фондов поддержки предпринимательства – эта цель была достигнута.

Туристы есть, а денег нет. Почему так? Как сделать Иркутскую область процветающим регионом? Ответ на этот вопрос искали участники Sbertalks 4.0, организованного Байкальским банком Сбербанка в Иркутске. По мнению Натальи Волощенко, директора управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Сбербанка, главные перспективы развития региона сегодня связаны с туристической отраслью. Портал SIA.RU записал самые интересные цитаты эксперта.

Как превратить упорство и энтузиазм в процветание Около 900 участников – слушателей, спикеров, экспертов – объединил четвертый Sbertalks Байкальского банка Сбербанка в Иркутске. «Как превратить Приангарье в процветающий регион?» – этой теме были посвящены мастер-классы, воркшопы и панельные дискуссии. Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка, отметила, что потенциал у Иркутской области – огромный. Портал SIA.RU записал основные тезисы ее доклада.

От коттеджей до Мамая ООО «Хрустальный» – 10 лет. За эти годы компания прошла путь от небольшого коттеджного поселка до крупной федеральной франшизы. Освоив девелопмент в сегменте малоэтажной загородной недвижимости, сегодня команда «Хрустального» заходит в туристическую отрасль – с проектом круглогодичного курорта на Мамае. О секретах успеха компании на Sbertalks 4.0 рассказала коммерческий директор Кристина Яковенко.

Александр Разуваев: Российские олигархи дадут второе дыхание крипте? «Хайп на тему криптовалют прошел, однако не лишним будет поделиться некоторыми мыслями по данному поводу. Я всегда достаточно пессимистично оценивал крипту, за что заслужил у ряда коллег мнение человека из прошлого, который живет вчерашним днем», – рассуждает Александр Разуваев, ИАЦ «Альпари»:

Андрей Березной, МТС: «Мы обладаем технологиями, которые способны вывести бизнес наших клиентов на новый уровень» «Раньше наших клиентов заботил, как правило, вопрос о том, как сократить расходы на связь тысяч на пять в месяц, – рассказывает Андрей Березной, директор МТС в Иркутске. Сейчас бизнесмены все чаще говорят: «Давайте лучше придумаем, как нам увеличить выручку на миллион». И это радует, потому что телекоммуникационные компании уже давно стали большим, нежели операторы связи. Мы обладаем технологиями, которые способны вывести бизнес наших клиентов на новый уровень». Газета Дело попросила экспертов, Андрея Березного и Елену Ватуля, директора департамента B2B компании МТС, рассказать о том, как передовые компании используют BigData и о результатах, которые получают.

Защищайся! Растущая индустрия кибербезопасности дает инвесторам немало отличных возможностей По прогнозам, глобальные кибер-расходы в 2019 году увеличатся на 9% и превысят $124 млрд. Почему это интересно частным инвесторам, объясняет Вадим Остапенко, директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске.

Как присоединить государственные земли к своему участку за 7% от стоимости земли? О процедуре перераспределения земель с участием государственной собственности рассказывает Юлия Сагдеева, основатель «Бюро Кадастровых Инженеров».