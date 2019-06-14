Иркутскстат: Инфляция в мае в Приангарье составила 0,16%

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в мае составил 100,16%, в том числе на продукты питания – 99,86%, алкогольные напитки – 100,64, непродовольственные товары – 100,15%, об этом сообщает Иркутскстат.

В группе непродовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на зубную пасту, жидкие чистящие и моющие средства (на 5% к апрелю т.г.). На 1-4% дороже стали одеяла и подушки, ткани плательные шелковые и шерстяные, полотенца, халаты женские, пеленки для новорожденных, костюмы спортивные для взрослых, туфли женские летние, босоножки, порошки стиральные, мыло туалетное. Такое же повышение цен зафиксировано на табачные изделия, школьно-письменные принадлежности, миксеры, блендеры, велосипеды для дошкольников, телевизоры, землю для растений, свежесрезанные цветы, ряд строительных материалов (еврошифер, металлочерепицу, краски масляные, эмали), бензин автомобильный марки АИ-98.

Из наблюдаемых медицинских товаров за месяц повысились цены на левомеколь (на 4%), офтан катахром, амоксициллин, индапамид, комбинированные анальгетики и панкреатин (на 2%), йод, валидол, винпоцетин и кетопрофен (на 1%). В то же время снизились цены на бромгексин (на 2%), аспирин, аллохол, верошпирон и настойку пустырника (на 1%).

Из продовольственных товаров в мае значительно подорожала плодоовощная продукция: лук репчатый (на 41%), морковь (на 14%), свекла (на 13%), виноград (на 8%), чеснок (на 5%). На 1-4% дороже стали колбасы сырокопченые, свинина, рыбопродукты, масло сливочное, творог нежирный, молоко сгущенное, соль, мука, хлеб ржаной, макаронные и крупяные изделия. В тех же пределах увеличились цены на овощи натуральные консервированные и консервы фруктово-ягодные для детского питания, конфеты шоколадные, торты, вина виноградные, пиво отечественное, газированные напитки. Такое подорожание отмечено и на овощи замороженные, капусту белокочанную, груши.

В то же время подешевели яйца (на 22%), помидоры (на 12%), огурцы свежие (на 9%), бананы (на 4%) и куры (на 2%).

В сфере платных услуг зафиксировано подорожание на 0,48%. Увеличилась стоимость проезда в поездах дальнего следования (на 11,1%), проживания в гостинице (на 3,6%), ремонта брюк, выполнения работ по облицовке кафельной плиткой, ксерокопирования документов, услуг беспроводной связи и в сфере туризма (на 1-3%).

В то же время на 1-2% подешевели авиабилеты, прививки животным, услуги организатора проведения торжеств.