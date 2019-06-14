ИАЦ «Альпари»: Международные резервы России впервые с января 2014 г превысили $500 млрд

Тема золотовалютных резервов долгое время находится в фокусе внимания ИАЦ «Альпари». Международные резервы ЦБ РФ за период с 31 мая по 7 июня увеличились на 1,5% и составили 502,7 миллиарда долларов, впервые с января 2014 года превысив полтриллиона долларов. Т.е., взят озвученный много раз таргет в размере $500 млрд.

Рост за неделю составляет $7,5 млрд., преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Исторического максимума резервы достигли в начале августа 2008 года, тогда они составляли 598 миллиардов долларов. Международные резервы превышают валовый внешний долг, примерно 20% из них приходится на монетарное золото.

Банк России однозначно есть с чем поздравить, как известно самое красивое это счет на табло. Данный результат достигнут на фоне санкций и цен на нефть, которые примерно в два раза ниже старых комфортных уровней. Сегодняшняя новость однозначно повод поднять России суверенный рейтинг, однако, это вряд ли будет сделано по политическим причинным. Поведение американских рейтинговых агентств в отношении России – это тоже один из инструментов санкций. Однако на Неглинной или в Администрации Президента РФ однозначно сегодня хороший повод поднять бокал шампанского.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»