Сбербанк оценит глобальные тренды человечества на II Международном конгрессе по кибербезопасности

В ходе II Международного конгресса по кибербезопасности (The InternationalCybersecurity Congress, ICC), который пройдет в Москве 20–21 июня, Сбербанк планирует обсудить с профессиональным сообществом выработку системных подходов к оценке рисков глобальных технологических трендов с точки зрения киберуязвимости.

По прогнозам ученых, в ближайшие десять лет человечество войдет в эпоху глобальной цифровизации: около 1 трлн устройств будет подключено к интернету, 50% и выше трафика будут потреблять умные устройства и бытовая техника, все большую долю на рынке будут занимать беспилотные автомобили и средства передвижения, распечатанные на 3D принтерах, государственные органы заменят перепись населения данными из BigData, налоги будут собираться в виде Blockchain, а в руководстве компаний станут появляться роботы. Тем не менее, новшества, призванные облегчить нашу жизнь, несут потенциальную угрозу в случае, если будут использоваться преступным сообществом. Необходима выработка стандартов и законодательства по обеспечению кибербезопасности информационных технологий, причем не столько на национальных уровнях, сколько на международном.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сегодня один из ключевых приоритетов человечества — обеспечение безопасности. Не важно, о чем идет речь: об управлении автомобилем, полетах на самолетах, морских путешествиях или эксплуатации атомных электростанций. Есть четкие правила, протоколы, наработанные годами, которые строго соблюдаются и случаи нарушения тщательно расследуются. Цифровая индустрия и все, что с ней связано, требует аналогичного подхода. Надо совершенно четко осознать тот факт, что неправомерное или злонамеренное использование цифровых возможностей способно причинить не только личный вред конкретному человеку, но и угрожать безопасности государств. Нам предоставляется необходимым инициировать разработку соответствующих алгоритмов по допускам и условиям применения технологий и устройств в цифровой сфере».

ICC — уникальная международная межотраслевая платформа, объединяющая представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли для открытого диалога по наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобальной диджитализации.

Второй международный конгресс по кибербезопасности станет ключевым мероприятием Global Cyber Week — международной недели по кибербезопасности, которая пройдет 17–21 июня в Москве и станет крупнейшим профильным событием в России и Восточной Европе. Мероприятие объединит под своей эгидой ряд отраслевых форумов, собрав представителей российских и зарубежных государственных учреждений, международных организаций и транснациональных компаний, а также независимых экспертов и исследователей.

Откроет Global Cyber Week техническая конференция по практической кибербезопасности OFFZONE, которая состоится 17–18 июня. 19 июня пройдет онлайн-тренинг по международной кооперации бизнеса в борьбе с цифровыми угрозами Cyber Polygon, где наблюдатели смогут на сайте следить за действиями участников в режиме реального времени.

Первый международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5–6 июля 2018 года в Москве. Конгресс объединил свыше 2500 участников и порядка 700 организаций более чем из 50 стран. Президент Российской Федерации В. В. Путин лично приветствовал гостей конгресса со вступительной речью.