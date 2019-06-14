Банк «Открытие» торжественно открыл офис в Люберцах

На церемонию открытия приехали представители администрации города, руководители крупных организаций города, депутаты, предприниматели и клиенты банка.

Офис банка расположен в центре города Люберцы на улице Красная, д.1. Ежедневно в этом офисе могут обслуживаться до 200 частных клиентов банка.

Дизайн нового офиса «Люберецкий» выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов. На площади 400 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению и юридическим лицам, ведется расчетно-кассовое обслуживание, обустроены зоны кассы и обслуживания привилегированных клиентов. Розничные клиенты здесь могут оформить дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, подать заявку на ипотечный кредит, совершить валютообменные операции, а также воспользоваться услугами депозитария (сейфовыми ячейками). Юридические лица смогут подать заявку на кредит.

В новом офисе клиенты банка могут воспользоваться сервисом премиального уровня – для этих целей выделена специальная переговорная комната, которая гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч.

В офисе установлены четыре банкомата: два из них внутри офиса с ограниченным доступом и еще два установлены в зоне 24 и позволяют клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции получения и внесения наличных денег, проводить переводы и платежи.

Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка «Открытие» и выбрать наиболее интересные для себя условия по кредитам или вкладам. В том числе, оформить один из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов – рефинансирование кредитов сторонних банков.

«Согласно концепции банка «Открытие», офис нового формата должен быть визуально максимально открытым и удобным для клиента. Комфортность и технологичность решений, которыми мы руководствуемся при наполнении наших новых офисов, составляют важную часть качественного клиентского сервиса», - отметила директор офиса банка «Открытие» в Люберцах Елена Васильева.

Режим работы офиса «Люберецкий»: пн-пт с 10 до 19 часов.