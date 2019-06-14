Банк «Восточный» сообщил о начислении резервов на сумму 5,1 млрд рублей в рамках очередного предписания ЦБ

Банк «Восточный» сообщает о дополнительном начислении резервов на сумму 5,1 млрд рублей в рамках очередного предписания Банка России. Доначисление резервов совершено в полном объеме и без нарушения сроков предписания. При этом банк не нарушил обязательные нормативы достаточности капитала.

На текущий момент банк «Восточный» не имеет неисполненных обязательств перед ЦБ РФ, говорится в официальном сообщении на сайте банка.

"Банк в течение года проводит политику максимально эффективного использования капитала. Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 июня 2019 стабилен и составляет 27,3 млрд руб., что позволяет банку следовать выбранной бизнес-стратегии диверсификации рисков.

Банк оценивает свое финансовое состояние как устойчивое. Все обязательные нормативы достаточности капитала исполняются. Запас ликвидности на сегодня – около 50 млрд рублей. Такой запас достаточен, чтобы рассчитываться по всем обязательствам.

По итогам I квартала 2019 года по МСФО чистая прибыль «Восточного» составила 2,37 млрд рублей. С учетом таких высоких результатов банк «Восточный» подтверждает свой прогноз на 2019 год: ожидаемый органический рост регуляторного капитала от 01.04.2019 до конца 2019г. – на 7,1 млрд руб до 35,1 млрд руб".