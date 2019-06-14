Примсоцбанк бесплатно оформит корпоративные карты бизнес-клиентам

Примсоцбанк объявляет о запуске акции «Корпоративная карта в подарок». В период с 10 июня по 31 июля 2019 года открытие карточного счёта с оформлением корпоративной карты будет бесплатным для всех клиентов Банка.

Предложение действует на карты Visa Business и Union Pay. В качестве дополнительного бонуса на весь срок действия корпоративной карты бесплатно подключается и предоставляется «SMS-сервис».

— Это удобный способ организации и контроля расходов сотрудников компании. Открыв корпоративную карту, ваше предприятие становится участником современной, удобной и безопасной системы расчетов, получает свободу и гибкость в принятии решений, что особенно важно в условиях быстро меняющейся бизнес-среды, — рассказал Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Кроме того, корпоративная карта даёт возможность самоинкассации, что позволяет клиентам вносить выручку в любое время, в том числе и круглосуточно в зонах 24/7. Это особенное важно для торговых предприятий, малого и среднего бизнеса.

Бизнес-клиенты Банка могут воспользоваться услугой самоинкассации при подключении опции к корпоративной карте Примсоцбанка. Самостоятельное внесение наличной выручки от продажи товаров и услуг на расчётный счёт доступно круглосуточно во всех терминалах и банкоматах с функцией cash-in. Напоминаем, что в прошлом году. Напомним, что в конце 2018 года Банк снизил комиссию на самоинкассацию в 2 раза, до 0,3% от вносимой суммы.

Ознакомиться с подробными условиями по акциям можно в офисах или на сайте Банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.