Ипотека на новостройки Связь-Банка – в ТОП-3 рейтинга Сравни.ру

Связь-Банк предлагает одну из самых низких ставок по кредиту на приобретение строящейся недвижимости на рынке – 10,25%, что позволило программе «Новостройка» Банка занять 3 строчку рейтинга Сравни.ру*.
Кроме невысокой ставки, программу Связь-Банка среди других представленных в рейтинге выделяет возможность получения кредита в регионе, отличном от места проживания или работы заемщика.
У клиента есть широкий выбор недвижимости: квартира, таунхаус с земельным участком, апартаменты или лофт. Банком уже аккредитовано более 2 000 застройщиков, предлагающих жилье различного уровня комфортности и расположения в 8 000 строительных проектах.
Требования к заёмщикам в Связь-Банке следующие: возраст от 21 года, гражданство РФ, трудовой стаж не менее 4 месяцев на текущем месте работы и общий не менее года. Минимальный первоначальный взнос для получения кредита составляет 15% от стоимости приобретаемого недвижимого имущества.
*При поиске предложений с самыми низкими ставками рассматривалась квартира в новостройке в московском регионе стоимостью 6 миллионов рублей, первоначальный взнос — 20% (1,2 миллиона рублей), срок кредита - 15 лет. Предполагалось, что заёмщик сможет подтвердить свой официальный доход и купить страховку для получения самой низкой ставки. Стоимость страховки не учитывалась. Не рассматривались кредиты, доступные только определенным категориям заёмщиков, например, зарплатным клиентам. Ставки актуальны на 3 июня 2019 года.