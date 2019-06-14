Новости

Ипотека на новостройки Связь-Банка – в ТОП-3 рейтинга Сравни.ру

14 июня 2019

Связь-Банк предлагает одну из самых низких ставок по кредиту на приобретение строящейся недвижимости на рынке – 10,25%, что позволило программе «Новостройка» Банка занять 3 строчку рейтинга Сравни.ру*.

Кроме невысокой ставки, программу Связь-Банка среди других представленных в рейтинге выделяет возможность получения кредита в регионе, отличном от места проживания или работы заемщика.

У клиента есть широкий выбор недвижимости: квартира, таунхаус с земельным участком, апартаменты или лофт. Банком уже аккредитовано более 2 000 застройщиков, предлагающих жилье различного уровня комфортности и расположения в 8 000 строительных проектах.

Требования к заёмщикам в Связь-Банке следующие: возраст от 21 года, гражданство РФ, трудовой стаж не менее 4 месяцев на текущем месте работы и общий не менее года. Минимальный первоначальный взнос для получения кредита составляет 15% от стоимости приобретаемого недвижимого имущества.

*При поиске предложений с самыми низкими ставками рассматривалась квартира в новостройке в московском регионе стоимостью 6 миллионов рублей, первоначальный взнос — 20% (1,2 миллиона рублей), срок кредита - 15 лет. Предполагалось, что заёмщик сможет подтвердить свой официальный доход и купить страховку для получения самой низкой ставки. Стоимость страховки не учитывалась. Не рассматривались кредиты, доступные только определенным категориям заёмщиков, например, зарплатным клиентам. Ставки актуальны на 3 июня 2019 года.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспертное мнение
Андрей Березной, МТС: «Мы обладаем технологиями, которые способны вывести бизнес наших клиентов на новый уровень»
Защищайся! Растущая индустрия кибербезопасности дает инвесторам немало отличных возможностей
Как присоединить государственные земли к своему участку за 7% от стоимости земли?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании