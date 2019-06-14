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Пешеходный мост через реку Чуна открылся в Чунском районе

14 июня 2019

В Октябрьском муниципальном образовании Чунского района Иркутской области открылся пешеходный мост через р. Чуна. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Пешеходный мост соединил п. Хоняки и административный центр муниципального образования - п. Октябрьский. Протяженность моста 256,5 метров, ширина - 2,25 м, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Это первый объект, реализованный в рамках подпрограммы «Развитие сети искусственных сооружений» государственной программы «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства». Стоимость строительства – более 100 млн рублей.


/ СИА /
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