Пешеходный мост через реку Чуна открылся в Чунском районе

В Октябрьском муниципальном образовании Чунского района Иркутской области открылся пешеходный мост через р. Чуна. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Пешеходный мост соединил п. Хоняки и административный центр муниципального образования - п. Октябрьский. Протяженность моста 256,5 метров, ширина - 2,25 м, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Это первый объект, реализованный в рамках подпрограммы «Развитие сети искусственных сооружений» государственной программы «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства». Стоимость строительства – более 100 млн рублей.