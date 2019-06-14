Банк «Открытие» презентовал новый офис в центре Ангарска

Офис «Ангарский» расположен в центре города – в 18-том микрорайоне, на Ленинградском проспекте, дом 19. Ежедневно здесь могут обслуживаться до 100 клиентов.

Открытие офиса состоялось в рамках реализации масштабного проекта по трансформации филиальной сети экс-Бинбанка под бренд банка «Открытие»: с 33 микрорайона, дом 3, офис банка переместился в 18 микрорайон, дом 19.

На торжественной церемонии открытия офиса присутствовали мэр Ангарского городского округа Петров С.А., Председатель Союза «Ангарская торгово-промышленная палата» Тихонов В.М. и руководители многих крупных предприятий Ангарска.

Дизайн офиса «Ангарский» выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц. На площади более 200 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, зона обслуживания юридических лиц, обустроены зоны кассы и переговорная комната. Розничные клиенты здесь могут оформить дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, подать заявку на ипотечный кредит. Юридические лица - подключить рассчетно-кассовое обслуживание, интернет- и мобильное приложение для бизнеса, оформить кредит, открыть депозит, заключить соглашение о зарплатном проекте и эквайринге.

Во входной зоне установлены два банкомата, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денежных средств, с оплатой услуг ЖКХ и мобильной связи. Еще два устройства самообслуживания находятся внутри офиса в клиентской зоне.

Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка «Открытие» и выбрать наиболее интересные для себя условия. В том числе, оформить один из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов – рефинансирование кредитов сторонних банков.

«Новая концепция универсального современного офиса банка «Открытие» отличается визуальной открытостью, быстротой и удобством обслуживания клиента. Технологичность решений составляют важную часть качественного клиентского сервиса», - отметил управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

Режим работы офиса «Ангарский»:

С понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 часов, суббота и воскресенье – выходные дни.

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.