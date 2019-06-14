Делегация Иркутской области принимает участие в Китайско-Российском ЭКСПО-2019 в Харбине

VI Китайско-Российское ЭКСПО проходит с 14 по 19 июня в столице провинции Хэйлунцзян в Харбине. Участие в международной выставке традиционно принимает большое количество стран, регионов, предприятий. Иркутскую область представляет делегация во главе с Губернатором Сергеем Левченко.

Главная тема ЭКСПО-2019 - «Китайско-российское региональное сотрудничество: возможности, потенциал и будущее».

В 2019 году исполняется 70 лет дипломатическим отношениям России и Китая. К этому событию приурочена большая конференционная программа. Она включает в себя 33 форума, дискуссии и круглые столы. Их участники обсудят вопросы совершенствования российско-китайской торговли, механизмы инвестирования в совместные проекты, развитие российского экспорта через китайские онлайн-площадки, а также вопросы защиты интеллектуальной собственности.

Сегодня глава Приангарья встретился с Председателем Народного Правительства провинции Хэйлунцзян господином Ван Вэньтао.

- Китайская Народная Республика уже почти 20 лет остается для нас основным внешним партнером по торгово-экономическому сотрудничеству. Товарооборот Иркутской области с Китаем по итогам 2018 года превысил 4,6 млрд долларов США и вырос почти на 19%. В вузах Иркутской области обучается свыше 400 студентов из КНР. По количеству иностранных туристов, посетивших озеро Байкал, Китай также на первом месте. Иркутская область и провинция Хэйлунцзян имеют богатый многолетний опыт сотрудничества, проверенный временем. Соглашение между нашими регионами, подписанное в 2012 году, является фундаментом наших отношений и имеет практические результаты, - отметил Сергей Левченко.

Иркутская область на VI Китайско-Российском ЭКСПО представляет продукцию и предложения компаний, ориентированных на производство экологически-чистых продуктов: лекарственное сырье растительного происхождения, чаи, травяные сборы, молочная продукция, а также продукты компании, которая специализируется на производстве изделий из сибирской древесины.

Стенд, который представляет наш регион, подготовлен Правительством Приангарья совместно с Центром поддержки экспорта Иркутской области, а также Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири. Продемонстрирован не только экономический потенциал региона, но и возможности кооперации малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.