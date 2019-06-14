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Уровень воды в бассейне реки Киренги в Казачинско-Ленском районе пошел на спад

14 июня 2019

По состоянию на 12 часов дня 14 июня уровень воды в бассейне реки Киренги в Казачинско-Ленском районе снизился на 2 см и составляет 241 см. Об этом сообщили в управлении по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора минимущества региона.

Напомним, в результате обильного таяния снегов и выпадения осадков уровень воды начал подниматься: по состоянию на 8 утра 14 июня в районе острова Малый населенного пункта Казачинское он составлял 243 см, при критическом 250 см.

На территории Казачинско-Ленского района продолжает действовать режим «Повышенная готовность» для сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне-летними паводками. Он был введен Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района 13 июня.

В настоящее время подтопленных домов и приусадебных участков нет, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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