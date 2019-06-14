ЕГЭ на сто балов сдали 16 выпускников Иркутской области

Закончен основной период проведения ЕГЭ. С 17 июня начинаются резервные сроки сдачи экзамена. В этот период экзаменационные испытания проходят выпускники прошлых лет и обучающиеся, которые пропустили экзамен по уважительной причине или не завершили его по состоянию здоровья. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.

Всего прошли ЕГЭ по 15 предметам. Восемь человек удалены за нарушение порядка проведения экзамена. Они использовали справочные материалы, телефон, смарт-часы, калькулятор. Отменены результаты экзаменов у троих выпускников, которые опубликовали КИМ в интернете. Досрочно завершили экзамен по состоянию здоровья 55 человек.

- Пришли результаты по пяти предметам: математике, литературе, географии, химии, истории. Получили 100 - балльный результат 16 человек, из них по истории - трое, по математике профильной - пять, по литературе – четыре, по химии – четыре. В прошлом году на сто баллов сдали математику профильную - два человека, литературу – два, историю – один, химию – один. Уменьшилось число участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, по химии на 2%, географии на 2,5%, литературе на 4,5%, математике профильной на 3,5%, истории на 5,2%, - пояснила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Всего в этом году ЕГЭ в Приангарье сдают более 15 000 человек. Самый востребованный предмет – обществознание, его выбрали 7900 сдающих (в 2018 году – 8300). На втором месте по популярности – физика (3600), затем биология (2600), история и английский язык (по 1500 человек). Впервые в этом году сдавали китайский, его выбрали два учащихся из Братска и Усть-Илимска, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.