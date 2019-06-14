Сбербанк снизил ставки по ипотеке. Застройщики готовятся к всплеску покупательского спроса на покупку жилья

С 25 мая 2019 года Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке. Теперь приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 8,2% годовых, а квартиру на вторичном рынке от 9,6%. Снижение составляет 0,6% на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости и 0,3% на жилье строящееся, либо на рефинансирование кредитов других банках.

Эта новость стала главной на обсуждении бизнес-завтрака, который сегодня специалисты Байкальского банка провели вместе с представителями региональных СМИ и компаниями- застройщиками.

«Перемены произошли всего несколько недель назад, а мы уже сейчас почувствовали, насколько долгожданной для многих семей была эта новость. Банк отмечает рост заявок на оформление ипотеки как минимум на 10% и это только начало.

Кроме снижения процентных ставок на т.н. жилищные кредиты, у нас есть и другие приятные новости для будущих новоселов. Работает программа субсидирования от застройщиков, есть особые условия получения ипотеки для молодых семей. Существенно изменился и формат работы с клиентами, которые решают свои жилищные проблемы, в том числе дистанционно, с помощью нашего банка» - рассказала на встрече с журналистами заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Юлия Кальвина.

Кирилл Диковенко, начальник отдела по работе с партнерами жилищного кредитования Иркутского отделения ПАО Сбербанк №8586 дал подробную справку об изменениях, которые произошли с 28 мая 2019 года в программе «Государственная поддержка для семей с детьми». Благодаря этим нововведениям стала возможна льготная ставка ипотечного кредита в 6 %: «Программа действует при наличии в семье двух и более детей, при условии рождения хотя бы одного из них после 01.01.2018г. и не позднее 31.12.2022 г. Кроме того, сейчас в Сбербанке действует несколько акций по ипотеке, есть разные возможности, позволяющие семьям существенно сэкономить при покупке нового жилья».

Объемы ипотечного кредитования Байкальского банка за период с 2016 по 2018 гг. ежегодно растут на 15-20%, связано это и с внедрением новых сервисов по оформлению займов, и с ростом предложений жилья. Рынок новостроек в регионах стремительно развивается, только в Иркутске в данное время насчитывается 40 строящихся ЖК ,38 из них продолжают возводить дома по классической схеме, определенной Федеральным законом № 214, две компании уже перешли на новую модель расчета с застройщиком с помощью открытия экскроу-счета.

«Наша компания перешла на новый формат отношений с дольщиками практически сразу, как только закон вступил в силу и уже в декабре 2019 года мы заселяем первые квартиры, купленные жителями региона с гарантией экскроу- счетов» - практическим опытом работы в новых условиях поделилась заместитель генерального директора ГК «Восток Центр Иркутск» Наталья Зверева.

«Считаем решение государства о защите прав дольщиков абсолютно верным и своевременным. Это вносит стабильность и для нас - строителей жилья, и для тех, кто покупает квартиры в новостройке. Советуем всем компаниям-застройщикам не бояться этих перемен, активнее пользоваться новым инструментом». Сбербанк один из первых реализовал внедрение новой технологии строительства домов на деньги дольщиков выступив партнером компании «Восток Центр Иркутск».

Представители компании «Новый город» рассказали о новой форме работы клиентами – эмоциональном маркетинге. Увидеть будущую квартиру покупатели могут теперь даже на этапе закладки фундамента, технология виртуального тура с применением VR-очков может показать все подробности возводящегося дома, начиная от планировки квартиры, заканчивая расстановкой мебели и видом из окна.

Александр Косилов, руководитель департамента по работе с недвижимостью АО ФСК «Новый город»: «Ушло время, когда главной ценностью при покупке жилья должна была становиться скидка, сегодня мы в первую очередь говорим о качестве новых квартир, о быстроте и удобстве оформления ипотеки и покупки квартиры. Новые цифровые сервисы, разработанные нами вместе со Сбербанком, позволяют нашим клиентам решить свой жилищный вопрос с максимально интересными ценовыми предложениями и очень оперативно».

19 июня (с 16.30 до 20.00, по адресу: г.Иркутск, ул. Нижняя Набережная ,10) Байкальский банк ПАО Сбербанк при участии крупных застройщиков Иркутска проведут Ярмарку недвижимости, все актуальные предложения по ипотеке и специальным акциям для покупателей прозвучат именно здесь. «Ипотечная среда» обещает быть интересной и насыщенной на хорошие новости для будущих новоселов.