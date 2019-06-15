ИАЦ «Альпари»: Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%

На заседании в пятницу, как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», Банк России снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5%. Решение однозначно мотивировано замедлением инфляции и инфляционных ожиданий. На последние серьезно повлияла стабилизация рубля и, соответственно, снижение скорости обращение денег. Не последнюю роль, вероятно, сыграла и вчерашняя новость о превышении международными резервами уровня в $500 млрд.

Влияние решения регулятора на курс рубля и котировки акций будет минимальным. Хотя для дивидендных акций, среди которых мы, прежде всего, выделяем префы «Сургутнефтегаза», это однозначно плюс. Естественно, снижение ключевой ставки ЦБ приведет к снижению ставок, как по депозитам, так и по кредитам. Так что деньги на депозиты лучше разместить до летних отпусков. Наши цели на текущий год: доллар/рубль – 60-62 руб., долларовый индекс РТС – в диапазон 1500-1800. Лучшая инвестиционная идея – «Газпром», таргет на 2020 год составляет $10.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»