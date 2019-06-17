«Все недовольны, но голосуют «за». Почему для населения «телевизор» предпочтительнее «холодильника»?

ИАЦ «Альпари» неоднократно освещает тему социологических опросов. В советские времена, примерно в 70-е-80-е годы прошлого века, когда данные социологических опросов в прессе не публиковались, и, более того, некоторые данные были засекречены, существовал горький, но очень адекватный тому времени афоризм: «Все недовольны, но голосуют «за». А в наши дни можно увидеть похожую «картину» общественного мнения.

Так, согласно майскому опросу ВЦИОМ, проведенному среди 1 600 респондентов по всей России, показатели социального самочувствия населения в мае были такими: 54% респондентов оценили социально-экономическое положение страны как «среднее», 28% — как «плохое» или «очень плохое» и 13% — как «хорошее» или «очень хорошее», остальные затруднились с ответом. При этом 72% опрошенных уверены, что «страна движется в правильном направлении».

А согласно данным опроса другого социологического агентства, исследовательского холдинга «Ромир», опросившего 1 500 россиян по всей стране, 51% респондентов ответили, что в стране экономический кризис, и только 5% из опрошенных уверено, что в России нет серьёзных экономических проблем.

Таким образом, сегодняшняя ситуация с социологическими опросами отчасти немного напоминает приведенный выше советский афоризм – мы недовольны, но страна все равно движется в правильном направлении. Но только это поверхностное мнение. Всем известно, даже родившимся после распада Советского Союза, что в СССР свободного волеизъявления граждан не было, не существовало независимой прессы, интернета, социальных сетей, так что прямые аналогии сегодняшних реалий с советскими совершенно некорректны.

В наши дни многие граждане условный «телевизор» предпочитают условному «холодильнику», то есть стабильность государства росту личного материального благосостояния, потому что понимают, что любые потрясения – задержка в развитии страны. А кому хочется жить в отсталой стране, где надежды на рост личного благосостояния с высокой вероятностью не оправдаются? Впрочем, такие настроения – сначала правильное направление развития государства, а потом личное благосостояние, не являются исключительной характеристикой нашего сегодняшнего времени.

Великий реформатор начала XX века Пётр Столыпин ещё в 1909 году сказал: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Но этих 20 лет покоя России как раз и не хватило: всего через два года Столыпин был убит террористом, а ещё через несколько лет началась первая мировая война, результатом которой стал распад четырёх империй, в том числе, к сожалению, и Российской империи…

А что в XXI веке? Ни в одной из пост-советских стран, за исключением трёх стран Балтии, которые после распада СССР были сразу же ориентированы на интеграцию в Евросоюз (при поддержке США), так называемые «оранжевые» или иные «цветные революции» не привели к росту благосостояния населения, а только к ухудшению. Небольшое исключение составляет Грузия, которая после «революции роз» начала «нулевых» годов, действительно смогла обеспечить мощный экономический подъём и рост, например, пенсий с 3 до 100 долларов в месяц, но эта страна с 90-х годов прошлого века лежала в руинах и была измучена внутренней гражданской войной, разгулом преступности и социальными конфликтами, так что её рост начинался с очень низкой базой, да и сейчас благосостояние большинства населения Грузии уровню жизни развитых стран, мягко говоря, не соответствует. Несмотря на все декларации о том, что «Грузия – это Европа» и стремлению к евроинтеграции.

В России после тяжелого спада 90-х годов, включая дефолт 1998 года, в «нулевые» годы правительство Владимира Путина вернуло народу стабильность и даже определенную заботу государства о человеке: индексации пенсий, зарплат бюджетников, некоторые социальные льготы для малоимущих и социально уязвимых групп населения и т.д., а также прекратилась затяжная война в Чечне. Именно с этими преобразованиями, направленными на благо страны и каждого отдельного человека, связаны и высокий рейтинг Путина на протяжении всего периода его правления, и опасения значительной части населения, что стабильность из-за неких политических потрясений разрушится, и все снова будет как в «лихие» 90-е годы или как сегодня на Украине.

В том, что население нашей страны «цепляется» за пресловутую стабильность, которая пока не приносит ему существенных улучшений материального благосостояния, есть определенная логика. Измученному развалом СССР и тяжелейшим спадом в экономике в пост-советский период народу необходимо определенное количество лет покоя. Это важно после более 74 лет коммунистической диктатуры и последующей угрозы развала страны и полной нищеты, которая довлела над Россией почти все 90-е годы прошлого века. А стабильность, как показали последние почти 20 лет развития страны с начала XXI века, является залогом будущего роста благосостояния народа. По крайней мере, путь развития сегодняшней России именно такой, и после всех потрясений конца XX века его сложно назвать неправильным.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»