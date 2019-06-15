S7 Airlines снизила цены на авиабилеты по субсидированным тарифам из Москвы, Новосибирска, Иркутска и Владивостока

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, в период с 17 по 23 июня проводит специальную акцию – снижает цены на субсидированные авиабилеты в города России из Москвы, Новосибирска, Иркутска и Владивостока.

Льготные авиабилеты на рейсы S7 Airlines предлагаются в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь, а также на отдельных региональных направлениях.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты по льготным тарифам на рейсы, которые будут выполняться с 15 сентября по 15 декабря 2019 года. Продажа доступна на сайте авиакомпании s7.ru и во всех офисах продаж. Количество мест по субсидированным тарифам на каждом рейсе ограничено.

Сниженные тарифы доступны на рейсах S7 Airlines из Москвы в Горно-Алтайск, Калининград, Мирный, Улан-Удэ, Читу, Якутск, Норильск, Благовещенск; из Новосибирска в Симферополь, Читу, Магадан, Хабаровск, Владивосток, Мирный, Петропавловск – Камчатский, Благовещенск, Полярный, Якутск, Нерюнгри; из Владивостока в Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск; из Иркутска в Санкт-Петербург и Магадан;

Акция распространяется не только на прямые перелеты, но и на трансферные рейсы из городов Дальнего Востока в Симферополь (через Новосибирск), а также из Санкт-Петербурга в Мирный (с трансфером через Москву или Новосибирск).

Специальные тарифы доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 23 лет включительно, а также для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет). Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и одному сопровождающему их лицу, детям-инвалидам всех групп и сопровождающим их лицам, инвалидам с детства второй или третьей группы любого возраста, а также пассажирам из многодетных семей.